- "Зенит" лишний раз показал, что когда бразильцы играют с желанием, включают необходимые скорости, их сложно удержать. "Зенит" против "Урала" и ЦСКА – две абсолютно разные команды. Петербуржцы вылетели из кубка из-за своей самоуспокоенности, матч с ЦСКА сложился неудачно. Понятно, что самолюбие игроков где-то взыграло, поэтому петербуржцы так уверенно смотрелись с "Уралом". Не думаю, что екатеринбуржцам могло что-то помочь в этой игре. Был вопрос во времени, когда "Зенит" забьет первый гол, - приводит мнение Генича "РБ Спорт".
"Зенит" сумел прервать свою двухматчевую безвыигрышную серию, обыграв "Урал" (2:0). Петербуржцы отправили в ворота дружины Виктора Гончаренко два безответных мяча во второй половине игры. Дублем отметился российский центрфорвард Иван Сергеев. Отметим, что голевыми пасами отметились новый гражданин РФ Клаудиньо и бразилец Дуглас Сантос. Благодаря этой победе, команда из Санкт-Петербурга сохранила 7-очковый отрыв от "Ростова" и увеличила отрыв от "Спартака", замыкающего тройку, до 10 баллов. Ранее команда Сергея Семака третий год подряд вылетела из Кубка России, уступив на своей домашней арене "Динамо" (1:1, 5-6 пен.), а позже еще и впервые с 2018 года проиграла ЦСКА (0:1) в РПЛ. В следующем туре петербуржцы в Москве встретятся с "Локомотивом" Артем Дзюбы.
Генич: "Зенит" лишний раз показал, что когда бразильцы играют с желанием, включают нужные скорости, их сложно удержать
Известный телекомментатор и журналист Константин Генич поделился своими соображениями по поводу победы "Зенита" над "Уралом" (2:0) в матче 21-го тура РПЛ.
Фото: соцсети Константина Генича