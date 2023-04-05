- Не вижу причин, почему Йокановичу нужно уйти. Торопиться не надо. Любая команда проигрывает или не выходит на уровень своих возможностей. "Барселона" 8:0 проигрывает. И что? Самая главная проблема "Динамо" - нереализация моментов у ворот соперника. Важно, что эти моменты вообще возникают. В первом тайме против "Акрона" можно было забить и не два гола. Но не тренер виноват, что игрок на своей позиции не может забить гол, хотя обязан забивать. Причем здесь тренер? Забивает не тренер, а игрок. Нет причин для увольнения. Команда мотивирована, дисциплинирована, организована. Неплохо перемещается, играет с преимуществом, - передает слова Гаджиева Sport24.
Московское "Динамо" в домашнем матче первого этапа полуфинала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России против выступающего в Первой лиге тольяттинского "Акрона" уступило в серии пенальти (0:0, 1:4), что привело к вылету бело-голубых из турнира. При этом футболисты бело-голубых имели большое количество опасных моментов, которые не реализовали из-за собственных промахов и отличной игры вратаря гостей Сергея Волкова. В 8 официальных матчах весенней части сезона "Динамо" забило 6 мячей и ни разу не смогло забить более 1 гола за игру.
В трех последних матчах Российской премьер-лиги бело-голубые потерпели 2 поражения, в том числе пропустив 2 гола от "Сочи" в численном большинстве в домашней игре 21 тура чемпионата России (0:2).
Гаджиев: не вижу причин Йокановичу уходить из "Динамо", торопиться не надо. "Барселона" 8:0 проигрывает, и что?
Экс-главный тренер "Анжи" Гаджи Гаджиев высказался мнение о ситуации с наставником московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"