- Тренер указал на ошибки. Посидели подумали, что надо исправлять. Во втором тайме вышли пособраннее. Вроде исправили ошибки, начали появляться моменты, больше владели мячом, доминировали, но не привело это к победе, к сожалению, - приводит слова Писарского "РИА Новости Спорт".
Первый матч между ЦСКА и "Крыльями Советов", проходивший в Самаре 15 марта, завершился результативной ничьей 2:2. Один из забитых голов самарцев на свой счет записал нападающий Владимир Писарский. Во второй игре, которая прошла вчера, 5 апреля, победу одержали армейцы, которые смогли переиграть соперника 1:0 благодаря автоголу защитника Гленна Бэйла на последних минутах встречи. "Крылья Советов" опустились в нижнюю сетку Кубка России, где в матче второго этапа полуфинала Пути регионов сыграет с "Акроном" или победителем пары "Локомотив" - "Ростов".
Писарский - о матче "Крыльев Советов" с ЦСКА: больше владели мячом, доминировали, но не победили, к сожалению
Нападающий "Крыльев Советов" Владимир Писарский подвел итоги матча Кубка России с ЦСКА.
Фото: ПФК "Крылья Советов"