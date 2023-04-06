Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
20:00
РостовНе начат

Писарский - о матче "Крыльев Советов" с ЦСКА: больше владели мячом, доминировали, но не победили, к сожалению

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Крыльев Советов" Владимир Писарский подвел итоги матча Кубка России с ЦСКА.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- Тренер указал на ошибки. Посидели подумали, что надо исправлять. Во втором тайме вышли пособраннее. Вроде исправили ошибки, начали появляться моменты, больше владели мячом, доминировали, но не привело это к победе, к сожалению, - приводит слова Писарского "РИА Новости Спорт".

Первый матч между ЦСКА и "Крыльями Советов", проходивший в Самаре 15 марта, завершился результативной ничьей 2:2. Один из забитых голов самарцев на свой счет записал нападающий Владимир Писарский. Во второй игре, которая прошла вчера, 5 апреля, победу одержали армейцы, которые смогли переиграть соперника 1:0 благодаря автоголу защитника Гленна Бэйла на последних минутах встречи. "Крылья Советов" опустились в нижнюю сетку Кубка России, где в матче второго этапа полуфинала Пути регионов сыграет с "Акроном" или победителем пары "Локомотив" - "Ростов".


Кубок России Сычевой Крылья Советов ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Сборная России заняла 37-е место в новом рейтинге ФИФА
Ари: "Краснодар" из российских клубов мне, конечно, ближе. Там была более уютная атмосфера
Ломаев: на матч не пустили семимесячного ребенка из-за Fan ID. Это смешно, сюрреализм полный
La Repubblica: "Торино" не будет выкупать Алексея Миранчука и Николу Влашича 1
Врач футбольного клуба "Енисей" спас жизнь россиянке на борту самолета, следовавшего из Красноярска в Санкт-Петербург
Червиченко: в "Спартаке" один из худших менеджментов среди клубов первой восьмерки 5
Широков - о реформе Второй лиги: если цель похоронить чемпионат, тогда надо об этом прямо сказать
Малком: надеюсь, Месси вернется в "Барселону". Он кумир на поле и за его пределами
Ломаев: в Кубке России слишком много делается для того, чтобы победителем стала именно команда из РПЛ 4
Журналист Романо: Фрэнк Лэмпард возглавит "Челси" до конца сезона
Калешин: формат Кубка России не очень справедливый. Команды из разных лиг не в равных условиях
Салихова - о словах Дзюбы о Федуне: На "Спартаке" пиарятся только слабаки. Пусть расскажет о прелестях Азмуна 14
Хави - о разгромном поражении "Барселоны": если ты не убиваешь "Реал", "Реал" убивает тебя
Экс-вратарь "Зенита" Лодыгин сыграл на ноль в своем первом матче за "Панатинаикос" в чемпионате Греции
Писарский - о матче "Крыльев Советов" с ЦСКА: больше владели мячом, доминировали, но не победили, к сожалению 2