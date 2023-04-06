- Я не вижу, какие экономические перспективы несет преобразование. Только увеличение бюджета. Для чего это нужно в сегодняшних реалиях — это для меня загадка. Если цель похоронить Вторую лигу, тогда надо об этом прямо сказать. Если все-таки чтобы развивать, наверное, надо доработать реформу и не принимать ее за два-три месяца до начала следующего сезона, когда еще ничего не готово.
Одной из ключевых составляющих предстоящей реформы Второй лиги является переход на систему "весна-осень" вместо "осень-весна", за счет чего новый сезон должен начинаться не августе-сентябре, а весной. Также Вторая лига будет поделена на два уровня. В первом из них будут выступать 20 команд, четыре из которых являются вылетевшими из Первой лиги. На втором уровне будут играть команды регионального уровня. В РФС принципиально поддержали данную идею реформы Второй лиги, дав около двух недель на проработку ключевых моментов.
Источник: Sport24
Широков - о реформе Второй лиги: если цель похоронить чемпионат, тогда надо об этом прямо сказать
Генеральный директор "Сатурна" Роман Широков высказался о возможной реформе Второй лиги России.
Фото: РИА Новости