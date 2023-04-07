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Голкипер "Ахмата" Шелия – о затяжке времени: если "Спартак" не смог реализовать свои шансы, вратарь здесь ни при чем

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Вратарь "Ахмата" Гиорги Шелия прокомментировал обвинения в свой адрес в умышленном затягивании времени в выездном матче 21-го тура РПЛ против "Спартака" (0:0).
Фото: ФК "Спартак"
– Если бы "Спартак" вел 1:0, даже в этой игре, под конец матча они бы делали так же. Это нормально. Слышал после матча высказывания тренера "Спартака", что вратарь затягивал время. Ну, блин, кто этого не делал? У них было 90 минут, 70% владения мячом и куча моментов. Если они не смогли реализовать свои шансы, вратарь здесь ни при чем, – цитирует Шелию "Матч ТВ".

В прошлые выходные "Спартак" на своем поле так и не сумел распечатать ворота вратаря "Ахмата" Гиорги Шелии. Встреча в рамках 21-го тура чемпионата России завершилась безголевой ничьей. Хозяева владели преимуществом, но так и не смогли воплотить его в забитые мячи. Голкипер грозненской команды справедливо был признан лучшим футболистом той встречи.

На пресс-конференции после финального свистка главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль разразился критикой в адрес арбитра встречи Алексея Сухого за то, что он снисходительно относился к систематическим затяжкам игрового времени голкипера "Ахмата" Шелии. Высказывания испанца попали на радары КДК РФС, который по итогам заседания оштрафовал наставника "Спартака" на 60 тысяч рублей за неспортивное поведение.


Шелия Ахмат Спартак
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