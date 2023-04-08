Об этом рассказал глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов. 32-летний нигериец не включен в заявку команды на предстоящую игру.
– Мозес почувствовал небольшое недомогание на тренировке. К сожалению, в этом матче он сыграть не сможет. Надеемся, что скоро вернется, – цитирует Зеленова "Матч ТВ".
Игра на "Открытие Банк Арене" начнется в 19:30 по мск. Матч рассудит арбитр из Ростова-на-Дону Сергей Иванов.
Отметим, что обе команды неудачно провели последние игры. Безвыигрышная серия "Спартака" после выездного поражения от "Оренбурга" (0:2) и домашней ничьей с "Ахматом" (0:0) достигла четырех матчей. "Динамо" не побеждает на протяжении двух игр подряд. Сначала бело-голубые сенсационно уступили в родных стенах "Сочи" (0:2), играя полтора тайма в большинстве и не реализовав пенальти. А на этой неделе потерпели поражение от середняка Первой лиги "Акрона" в серии 11-метровых и выбыли из борьбы за Кубок России.
Перед очной дуэлью в РПЛ соперников в таблице разделяют шесть очков. "Спартак" идет третьим с 41 баллом, "Динамо" замыкает Топ-6, имея на счету 35 очков.
Полузащитник "Спартака" Мозес пропустит дерби с "Динамо" в РПЛ из-за недомогания
Полузащитник "Спартака" Виктор Мозес не поможет красно-белым в столичном дерби в рамках 22-го тура чемпионата России с "Динамо" из-за недомогания.
Фото: ФК "Спартак"