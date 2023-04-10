- Пиняев - один из самых перспективных юных футболистов всей России и постсоветского пространства. Время покажет, как он будет развиваться и пользоваться предоставленными шансами. В "Локомотиве" сейчас хорошая смесь опыта и молодости. Клубу важно иметь в раздевалке Дзюбу и Смольникова.
Ни Сергей Пиняев, ни Артема Дзюба, ни Игорь Смольников не смогли отметиться какими-либо результативными действиями в последнем матче "Локомотива". Железнодорожники на домашнем поле принимали санкт-петербургский "Зенит", лидирующий в турнирной таблице РПЛ, в рамках игры 22-го тура. "Локомотив", открыв счет в матче, потерпел поражение 1:2. До конца сезона москвичам осталось провести восемь матчей в чемпионате, после чего контракта с Дзюбой и Смольниковым истекут.
Источник: "Евро-Футбол"
Баранник: Пиняев - один из самых перспективных юных футболистов всей России и постсоветского пространства
Экс-футболист "Зенита" Дмитрий Баранник назвал полузащитника "Локомотива" Сергея Пиняева одним из самых перспективных футболистов России.
Фото: ФК "Локомотив"