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Официально: Бердыев покинул "Сочи". Исполняющим обязанности главного тренера будет Хохлов

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"Сочи" подтвердил отставку главного тренера команды Курбана Бердыева.
Фото: ФК "Сочи"
В сочинском клубе официально объявили о том, что Курбан Бердыев покидает пост главного тренера "Сочи", спустя всего 5 матчей во главе команды. Исполнять обязанности Бердыева доверено Дмитрию Хохлову, который входит в тренерский штаб "барсов" с января этого года.

Под руководством 70-летнего наставника "Сочи" сыграли 5 игр в рамках РПЛ. В первой встрече под началом Бердыева был обыгран московский ЦСКА (2:0). После этого южане потерпели два поражения подряд с общим счетом 0:7. В рамках 21-го тура чемпионата России "Сочи" на выезде сумели выиграть у столичного "Динамо", большую часть матча играя в меньшинстве. В 22-м туре российской Премьер-лиги коллектив Бердыева вновь уступил. На этот раз на домашнем поле потерпев поражение от "Крыльев Советов" (1:2).


Бердыев Хохлов Сочи
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