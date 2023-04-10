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Черчесов: "Ференцварош" активировал опцию продления контракта до лета 2024 года

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Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов рассказал о продлении контракта с венгерским клубом
Фото: ФК "Ференцварош"
– Клуб активировал опцию продления контракта еще на один год – до лета 2024 года. Сейчас надо сделать все, чтобы успешно завершить чемпионат Венгрии, а по окончании турнира мы вновь обсудим с руководством вопрос укрепления состава перед новым сезоном, – приводит слова Черчесова "СЭ".

59-летний российский специалист принял "Ференцварош" зимой 2021 года. В прошлом сезоне "фради" оформили "золотой дубль" в чемпионате и Кубке Венгрии. В нынешней кампании команда Станислава Черчесова вышла в плей-офф Лиги Европы с первого места в квартете, оставив позади "Монако", "Трабзонспор" и "Црвену Звезду".

Это первое участие клуба из Будапешта в плей-офф за последние 47 лет. В 1/8 финала "фради" дважды уступили леверкузенскому "Байеру" и выбыли из борьбы за международный трофей.

На внутренней арене подопечные Черчесова, несмотря на семиматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах, уверенно лидируют в таблице, опережая ближайшего конкурента на шесть очков.

На прошлой неделе сообщалось об интересе к кандидатуре экс-наставника сборной России со стороны турецкого "Трабзонспора", который включил Черчесова в шорт-лист кандидатов на следующий сезон.


Ференцварош Трабзонспор Черчесов С
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