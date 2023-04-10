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"БО": "Рубин" не рассматривает вариант с возвращением Бердыева

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Руководство казанского "Рубина" не рассматривает возможность возвращения в команду Курбана Бердыева, уволенного из "Сочи".
Фото: ФК "Сочи"
По сведениям источника, татарстанский клуб намерен продолжать сотрудничество с Юрием Уткульбаевым, несмотря на неубедительные результаты последних матчей. Напомним, казанцы четыре тура подряд играют вничью, при этом сподобились за 360 минут всего на один гол. Три из четырех встреч завершились нулевыми ничьими, включая недавний матч с "Волгарем".

Сегодня, 10 апреля, футбольный клуб "Сочи" анонсировал расторжение контракта с Курбаном Бердыевым по взаимной договоренности сторон. Наш портал Rusfootball.info первым сообщил о том, что следующим местом работы 70-летнего специалиста может стать казанский "Рубин", с которым он ранее выигрывал чемпионат России и выступал в еврокубках. В случае возвращения в "Рубин" Бердыева это стало бы его третьим пришествием в клуб.

Источник: "БИЗНЕС Online"


Бердыев Сочи Рубин Уткульбаев
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