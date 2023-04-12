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Лебеденко: кажется, что команда при Клотете выдохнула, стала уверенной и раскрепостилась

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Форвард московского "Торпедо" Игорь Лебеденко поделился мыслями о первых неделях под руководством испанского наставника команды Жозепа Клотета.
Фото: ФК "Торпедо"
- У каждого тренера свой подход. Главный тренер и его штаб - это иностранцы, у них свой подход к футболу, другой подход к передаче информации. Все это отличается от наших специалистов. Мне кажется, что команда при новом тренере выдохнула, стала уверенной, раскрепостилась. Совершенно другой подход к тренировочному и восстановительному процессам, времени тренировок, питанию. Мы только начинаем знакомиться, не так много времени прошло.

Напомним, 28 марта столичное "Торпедо" объявило об увольнении главного тренера Андрея Талалаева и назначении на этот пост Жозепа Клотета. 45-летний испанский специалист ранее работал в английских клубах "Бирмингем Сити" и "Оксфорд Юнайтед". Также он руководил итальянскими "Брешией" и СПАЛом. Под его началом "автозаводцы" уже провели две встречи в рамках российской Премьер-лиги, в которых уступили "Ростову" со счетом 1:2 и выиграли у воронежского "Факела" (2:0). "Черно-белые" по-прежнему занимают последнюю строчку в турнирной таблице, набрав 13 очков в 22 матчах.

Источник: "СЭ"


Лебеденко Клотет Торпедо
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