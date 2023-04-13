- Уйдёт ли Малком летом? Сейчас у него задача номер один – выиграть РПЛ. Его уход вполне возможен летом, потому что "Зенит" хотел, чтобы он не только играл в чемпионате России. Малком – футболист европейского уровня. Если ситуация изменится в лучшую сторону и российские клубы вернут в еврокубки, тогда вопрос об уходе Малкома отпадёт сам собой.
В своем последнем интервью испанским СМИ Малком заявил, что главной причиной его перехода из "Барселоны" в "Зенит" было участие российского клуба в еврокубках. Бразилец не исключил варианта, при котором может покинуть санкт-петербургскую команду ближайшим летом, если Россию не вернут в континентальные турниры. Прошлой зимой в приобретении Малкома был заинтересован французский "ПСЖ", который предлагал "Зениту" оформить аренду бразильца без обязательства выкупа, что не устроило российский топ-клуб.
Источник: "РБ Спорт"
Игонин - о возможном уходе Малкома из "Зенита": у него задача номер один – выиграть РПЛ
Бывший игрок "Зенита" Алексей Игонин высказался о возможности ухода Малкома из санкт-петербургского клуба летом.
Фото: ФК "Зенит"