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Орлов: Селихову надо проверить зрение. У "Спартака" сплошные проблемы, но есть дух

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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру голкипера "Спартака" Александра Селихова в столичном дерби с "Динамо" (3:3).
Фото: ФК "Спартак"
– У "Спартака" в игре сплошные проблемы. Сзади – проходной двор. Я сразу сказал, что Селихов не умеет играть на выходах. Ему надо проверить зрение. Хорошо ли он видит? У нас есть вратари, которые плохо видят, но они это скрывают. Как Селихов не увидел мяч, летевший с углового?

Он неправильно выбирает позицию. Его не научили выбирать позицию при стандартах. Поэтому у "Спартака" сплошные проблемы. Но есть дух. Тренер работает хорошо. Но сейчас спустились на третье место, – приводит слова Орлова Sport24.

29-летний голкипер "Спартака" Александр Селихов допустил две результативные ошибки в минувшую субботу в матче 22-го тура чемпионата России с "Динамо" (2:2), которые обернулись пропущенными мячами.

Несмотря на это, красно-белым удалось вырвать ничью на последних минутах. Селихова "выручил" арбитр из Ростова-на-Дону Сергей Иванов, усмотревший фол в ситуации единоборства между защитником гостей Эли Дасой и полузащитником хозяев Романом Зобниным, который картинно рухнул на газон. Александр Соболев уверенно реализовал 11-метровый удар и спас "Спартак" от поражения - 3:3.


Спартак Динамо Селихов Орлов
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