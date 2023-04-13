- Пиняев играет хорошо, вопросов нет. Пока он оправдывает все вложения. Дальше — жизнь покажет, - приводит комментарий Семина "СЭ".
Сергей Пиняев, перешедший в "Локомотива" зимой этого года, сразу же сумел ворваться в стартовый состав москвичей. Футболист провел 613 игровых минут в 8 встречах за железнодорожников. Пока Сергей не радует высокой результативностью, забив всего 1 гол за команду Галактионова в ворота "Ахмата" (1:0). Зато футболист отлично проявил себя за сборную России в спарринге против Ирака (2:0). После сольного прохода игрок сумел поразить ворота иракской сборной. Сегодня социальные сети авторитетного финансово-аналитического портала Transfermаrkt сообщили о том, что Пиняев входит в топ-10 игроков, цена которых наиболее выросла.
Семин: Пиняев играет хорошо. Пока оправдывает все вложения
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался по поводу игры полузащитника железнодорожников Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Локомотив"