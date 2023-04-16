"У нас моменты есть, мы играем хорошо. У соперника есть один момент, он забивает. Так было с "Оренбургом", с "Крыльями". Нужна концентрация. Второй тайм, первые минуты, опять забивают... Каково это, когда второй раз меняется тренер? Ну, конечно, сложно", - цитирует Нобоа "РБ Спорт".
Курбан Бердыев, руководивший "Сочи" на протяжении пяти матчей, покинул кресло главного тренера клуба в начале этой недели. Вчера, 15 апреля, сочинцы уступили на своем домашнем поле "Краснодару" со счетом 0:2. "Барсы" ничем не смогли ответить на голы полузащитников гостей Жоау Батчи и Никиты Кривцова в каждом из таймов. Таким образом сочинский клуб откатился на 9-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, потерпев 4 поражения в 5 последних турах.
Нобоа: каково это, когда второй раз за сезон меняется тренер? Сложно
Хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа подвел итоги домашней игры 23-го тура РПЛ против "Краснодара" (0:2).
Фото: ФК "Сочи"