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Джикия: что значит "Спартак" деградирует? Нельзя другое слово подобрать?

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Капитан "Спартака" Георгий Джикия резко отреагировал на слова журналиста о том, что красно-белые деградируют.
Фото: "Чемпионат"
- Не надо таких слов говорить. Это я сразу предупреждаю, чтобы я в будущем останавливался и общался с вами. Если вы такие слова будете подбирать, то я не буду больше разговаривать. Что значит "деградирует"? Обязательно такие слова подбирать? Почему нельзя корректно и с уважением задать вопрос? Деградирует игра и результат? Значит, если вы смотрите игру, то не разбираетесь в футболе, - приводит комментарий Джикии "Чемпионат".

"Спартак", являющийся действующим обладателем Кубка России, сенсационно покинул турнир, уступив "Акрону", представляющему Первую лигу. Дружина Гильермо Абаскаля пропустил два гола в первые 45 минут поединка. Свои фамилии в протокол записали Понсе и Салтыков. Во второй половине красно-белому удалось один мяч отквитать благодаря точному удару Томаша Тавареша, забившего свой дебютный гол за москвичей. Но на большее "Спартак" не хватило. Столичный клуб сумел одержать всего 1 победу в последних 7 встречах (3 ничьих и 3 поражения). На минувших выходных "Спартак" обыграл "Торпедо" (2:1). В национальном первенстве москвичи располагаются на 3-й позиции, опережая ЦСКА, идущий на 4 месте, на 1 очко. Свою неудачную серию команда Абаскаля попытается прервать в следующем туре РПЛ. В соперниках - "Краснодар".


Кубок России Джикия Спартак
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