- "Зенит" уже можно поздравить с чемпионством! И это заслуга не только бразильцев. В любом чемпионате есть команда, которая постоянно доминирует — не только в России. Посмотрите на ту же Бундеслигу с "Баварией". Никто не мешает другим командам становиться чемпионом. Хотя, может быть, болельщикам других команд становится скучно.
Математически и фактически "Зенит" еще не гарантировал себе чемпионство в РПЛ в текущем сезоне. Для гарантии титула петербуржцам нужно выиграть все оставшиеся матчи до 27-го тура включительно. Тогда отрыв от ближайших преследователей не позволит им догнать сине-бело-голубых. Эта победа в чемпионате России может стать для "Зенита" пятой подряд под руководством главного тренера Сергея Семака. Петербуржцы могут добавить на свою эмблему вторую звезду. В Бундеслиге мюнхенская "Бавария" выиграла уже девять титулов чемпиона Германии подряд. Всего до конца чемпионата России клубам осталось провести по семь матчей.
Источник: "Чемпионат"
Божович: никто не мешает другим командам становиться чемпионами РПЛ. Победа "Зенита" - заслуга не только бразильцев
Известный тренер Миодраг Божович заявил, что "Зенит" уже можно поздравлять с чемпионством в РПЛ.
Фото: ФК "Арсенал Тула"