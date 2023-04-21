Агентство стратегических инициатив (АСИ) внесло в правительство Российской Федерации предложение ограничить применение системы Fan ID только матчами с повышенной категорией опасности, сообщают СМИ.
- Предусмотреть необходимость наличия карты болельщика только для матчей с повышенной категорией опасности, определяемой уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации (например, только для крупных международных футбольных турниров), - говорится в тексте отправленного АСИ правительству документа, выдержку из которого приводит источник.
При этом сообщается со ссылкой на анонимный осведомленный источник, что речь идет о матчах с участием сборной России.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин дал официальное поручение правительству страны в лице председателя Михаила Мишустина и Агентству стратегических инициатив в лице генерального директора Светланы Чупшевой в срок до 1 мая разработать меры по упрощению использования системы персонифицированной идентификации футбольных болельщиков, более известной как Fan ID. Введение Fan ID на стадионах Российской премьер-лиги в текущем сезоне резко снизило посещаемость матчей национального первенства.
Источник: РИА Новости
РИА Новости: АСИ предлагает использовать Fan ID только на матчах сборной России и крупных международных турнирах
По данным СМИ, правительству России предложено оставить Fan ID только для матчей с повышенной категорией опасности.
Фото: ФК "Ростов"