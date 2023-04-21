- Из Кубка России всегда вылетают большие команды. Это такая особенность турнира, любая команда может обыграть любую! Когда я был в «Спартаке», у нас бывали обидные вылеты из Кубка, но в чемпионате мы играли хорошо. Может, «Спартак» сейчас проснется и выиграет оставшиеся матчи в чемпионате, - приводит мнение Ари "СЭ".
На этой неделе "Спартак" прекратил борьбу за Кубок России, уступив "Акрону" (1:2). Дружина Гильермо Абаскаля в весенней части сезона одержала всего 4 победы в 11 поединках. Также у красно-белого коллектива всего 1 победа в последних 7 играх. Столичный клуб после 23 туров РПЛ располагается на 3-й строчке, имея в своем активе 45 очков. Отрыв от ЦСКА, который идет на строчку ниже, составляет всего 1 балл. Прервать свою неудачную серию москвичи попробуют в понедельник. В следующем поединке российского первенства "Спартаку" предстоит сыграть с "Краснодаром". Игра пройдет в Москве. Игра первого круга, проходившая в Краснодаре, закончилась со счетом 4:1 в пользу команды Абаскаля. Голы забивали Зобнин (дубль), Промес и Мозес. У "быков" с пенальти отличился Сперцян.
Ари: "Спартак" сейчас проснется и выиграет оставшиеся матчи в чемпионате
Экс-игрок "Спартака" Ари поделился мыслями по поводу по поводу вылета москвичей из Кубка России.
Фото: РИА Новости