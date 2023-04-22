- Думаю, вряд ли нужно ЦСКА его возвращать. А почему он разорвал контракт, лучше у него, конечно, спросить. Думаю, с футболом он хочет закончить и ЦСКА точно нужно смотреть на молодых футболистов. Это будет намного правильнее.
Вчера, 21 апреля, стало известно, что Фернандес по своей инициативе расторг арендное соглашение с бразильским "Интернасьоналом" после всего пяти матчей в составе команды. В ЦСКА сообщили, что находятся в постоянном контакте с защитником, однако не могут заявить его на оставшуюся часть сезона РПЛ, так как заявочное окно закрыто. О полноценном возвращении Фернандеса в Россию и ЦСКА можно будет только после открытия летнего трансферного окна.
Источник: "РБ Спорт"
Булыкин: думаю, Фернандес хочет закончить с футболом. ЦСКА вряд ли нужно его возвращать
Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Булыкин заявил, что Марио Фернандес хочет закончить футбольную карьеру.
Фото: РПЛ