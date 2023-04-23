- По мне, гол "Ростова" засчитан правильно. Самый лучший повтор был с правой камеры, которая находится напротив помощника. Я чётко увидел, что в момент контакта ноги защитника и мяча мяч полностью пересёк линию ворот. А у VAR, скорее всего, были и другие повторы, - приводит мнение Федотова "Чемпионат".
В эти минуты "Ростов" встречается в гостях с "Уралом". На данный момент счет 3:1 в пользу команды Валерия Карпина. Все голы "Ростова" с игры забил форвард Николай Комличенко. Свой второй мяч Николай смог отпраздновать только после вмешательства ВАР. Так как судьи в поле не видели, что мяч пересек линию ворот и защитник черно-оранжевых не успел выбить мяч. Отметим, что в матче с екатеринбуржцами ростовчане пробили очередной пенальти. Свою попытку уверенно реализовал Максим Осипенко. У "Урала" точным ударом отметился Даниэль Мишкич.
Экс-судья РПЛ Федотов: второй гол "Ростова" в матче с "Уралом" засчитан верно
Бывший судья РПЛ Игорь Федотов поделился мнением по поводу второго гола "Ростова" в ворота "Урала" в матче 24-го тура национального первенства.
скриншот "Матч ТВ"