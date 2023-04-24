- Это ведь их дело. Тренер имеет право, поэтому, что тут такого. Мы не знаем всех нюансов. Грубовато? А что? В футболе мы не видим грубостей? Вдруг тот игрок… Ну, как он мог отдать такую передачу, такой обрез перед финальным свистком? Это тоже непозволительно.
На пресс-конференции после одного из последних матчей главный тренер ярославского "Шинника" Вадим Евсеев обвинил одного из футболистов команды в разгильдяйстве и заявил, что тот больше не будет играть за ярославцев. В руководстве клуба оправдали слова наставника эмоциями после матча. Сам Евсеев не стал отказываться от своих слов на следующий день после игры.
Источник: Vprognoze.ru
Мостовой - словах Евсеева: тренер имеет право, поэтому, что тут такого. А что? В футболе мы не видим грубостей?
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поддержал главного тренера "Шинника" Вадима Евсеева.
Фото: "Матч ТВ"