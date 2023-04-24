Причиной такого резкого шага со стороны одного из руководителей самарской команды послужило его недовольство работой арбитра Романа Галимова в недавней встрече между "Пари НН" и "Крыльями Советов". Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1, которые вплотную приблизились к самарцам в борьбе за избежание "стыков". Судья принял ряд спорных решений, включая назначение и неназначение пенальти.
– Хотелось бы посочувствовать "Крыльям Советов" в этой ситуации. На мой взгляд, в игре, действительно, с ними поступили просто некрасиво. Это все, что могу сказать, – приводит слова Федуна "РБК Спорт".
После возобновления сезона "Крылья Советов" выиграли всего один из семи матчей чемпионата России. Команда Игоря Осинькина опустилась на 12-е место в таблице РПЛ и находится всего в 3 очках от зоны "стыков". В следующем туре волжане на своем поле примут лидера чемпионата - санкт-петербургский "Зенит".
Леонид Федун сложил с себя управленческие функции в "Спартаке" в августе прошлого года. В общей сложности российский предприниматель владел московским клубом более 18 лет. Летом 2022-го 100% акций клуба приобрела компания "Лукойл". Пост гендиректора красно-белых в настоящее время занимает Евгений Мележиков.
Федун – об ошибках судей в РПЛ: хотелось бы посочувствовать "Крыльям". В игре с ними действительно поступили некрасиво
Экс-владелец "Спартака" Леонид Федун отреагировал на решение генерального директора "Крыльев Советов" Вадима Андреева подать в отставку в знак протеста против судейского произвола в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"