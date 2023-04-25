- Второе место с "Ростовом" для меня более весомое достижение, чем в 90-е пять титулов со "Спартаком". Взять трофеи, когда нет конкуренции, много ума не надо. А остановиться в шаге от чемпионства с "Ростовом", когда есть "Локомотив" с деньгами, "Зенит", "Спартак" и ЦСКА… Плюс два чемпионства с "Рубином". Кто-нибудь еще приходил к таким вершинам, когда уже у многих команд были деньги? Никто, - передает слова Мичкова Sport24.
70-летний экс-главный тренер "Сочи" Курбан Бердыев в период с 2001 по 2013 год работал наставником казанского "Рубина", с которым дважды стал чемпионом России, дважды выиграл бронзовые медали чемпионата, завоевал Кубок и два Суперкубка страны. С декабря 2014 года по июнь 2017 года специалист работал с "Ростовом", который в своем первом неполном сезоне спас от вылета в ФНЛ, а в следующем сезоне-2015/2016 сделал обладателем серебряных медалей, претендуя на победу в чемпионате до последнего тура.
В декабре 2022 года Бердыев занял пост лавного тренера "Сочи", который покинул 10 апреля 2023 года.
Экс-хавбек "Рубина" Мичков: второе место Бердыева с "Ростовом" - более весомое достижение, чем 5 титулов со "Спартаком"
Старший тренер "Балтики" и экс-полузащитник "Рубина" Дмитрий Мичков высказал мнение о работе бывшего главного тренера казанцев Курбана Бердыева.
Фото: ФК "Ростов"