Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вулверхэмптон
21:30
Кристал ПэласНе начат
П1 2.6X 3.1П2 3.15
Астон Вилла
21:45
ФулхэмНе начат
П1 1.8X 3.95П2 4.65
Лидс Юнайтед
22:00
Лестер СитиНе начат
П1 2.42X 3.6П2 3

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
20:30
ОсасунаНе начат
П1 2.34X 3.15П2 3.6
Жирона
20:30
РеалНе начат
П1 5.2X 4.4П2 1.67
Бетис
23:00
Реал СосьедадНе начат
П1 2.9X 3.15П2 2.76
 Реклама betboom Бонус до 7000Р
новым клиентам

Экс-хавбек "Рубина" Мичков: второе место Бердыева с "Ростовом" - более весомое достижение, чем 5 титулов со "Спартаком"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Старший тренер "Балтики" и экс-полузащитник "Рубина" Дмитрий Мичков высказал мнение о работе бывшего главного тренера казанцев Курбана Бердыева.
Фото: ФК "Ростов"
- Второе место с "Ростовом" для меня более весомое достижение, чем в 90-е пять титулов со "Спартаком". Взять трофеи, когда нет конкуренции, много ума не надо. А остановиться в шаге от чемпионства с "Ростовом", когда есть "Локомотив" с деньгами, "Зенит", "Спартак" и ЦСКА… Плюс два чемпионства с "Рубином". Кто-нибудь еще приходил к таким вершинам, когда уже у многих команд были деньги? Никто, - передает слова Мичкова Sport24.

70-летний экс-главный тренер "Сочи" Курбан Бердыев в период с 2001 по 2013 год работал наставником казанского "Рубина", с которым дважды стал чемпионом России, дважды выиграл бронзовые медали чемпионата, завоевал Кубок и два Суперкубка страны. С декабря 2014 года по июнь 2017 года специалист работал с "Ростовом", который в своем первом неполном сезоне спас от вылета в ФНЛ, а в следующем сезоне-2015/2016 сделал обладателем серебряных медалей, претендуя на победу в чемпионате до последнего тура.

В декабре 2022 года Бердыев занял пост лавного тренера "Сочи", который покинул 10 апреля 2023 года.


Ростов Рубин Спартак Бердыев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Кавазашвили – Каманцеву: не беритесь за дело, в котором ничего не понимаете. Руководить судьями должен профессионал
Григорян: Абаскаль явно ошибся с тактикой на старт матча. После замен "Спартак" завладел инициативой и по делу выиграл
Экс-одноклубник Дзюбы Мичков: уверен, Артем не крал кошелек у Быстрова. Человек закрывал счета в пять раз больше 23 тыс 1
Радимов: таких разгильдяев, как Дуарте, нужно выгонять не то что из "Спартака", а даже из "Шинника" 1
Полиция начала проверку по факту травмы полузащитника "Краснодара" Кади Боржеса
Ловчев: платить Дуарте зарплату должен не "Лукойл" и не "Спартак", а тот, кто его купил за 4 млн евро
Губерниев: Слуцкий не справляется с ролью интервьюера. Просто слабо работает
"Крылья Советов" и "Урал" направили жалобы на судейство в ЭСК РФС по девяти эпизодам матчей 24-го тура РПЛ
Уткин: на этой неделе в огне фамилия "Галимов". Галимовы России! Будьте осторожны в эти галимые дни!
Быстров: если бы я пропускал через себя все слова так же, как игроки "Краснодара", то должен был застрелиться дважды
"Зенит" может усилиться голкипером "Трабзонспора" Чакыром 4
Мостовой: было бы неплохо, чтобы судейский корпус РФС возглавил я. Было бы меньше ошибок 13
Григорьянц: КДК не будет рассматривать оскорбления "Краснодара" от болельщиков "Спартака" - в рапорте это не указано 4
Экс-хавбек "Рубина" Мичков: второе место Бердыева с "Ростовом" - более весомое достижение, чем 5 титулов со "Спартаком" 4
Нетфуллин: меня выгнали с тренировки "Торпедо", Кутепова и Журавлева тоже. Вношу негатив в тренировочный процесс 5