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Полузащитник "Краснодара" Ахметов: столько скандалов в каждом туре. Либо это низкий уровень судейства, либо предвзятость

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Полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов не исключил предвзятости в работе судей на матчах чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"
– В нынешнем сезоне уже какая-то тенденция на судейские ошибки. Люди, которые занимаются судейством, должны над этим работать и улучшать свою же работу. Либо это низкий уровень судейства, либо какая-то предвзятость.

По моему мнению, с VAR ошибок стало еще больше. Когда люди смотрят повтор, у них есть дополнительная помощь, должно быть минимум ошибок. Удивительно, почему мы допускаем столько скандалов в каждом туре, – цитирует Ахметова "СЭ".

Накануне "Краснодар" упустил победу в выездном матче со "Спартаком" в рамках 24-го тура чемпионата России. Встреча на стадионе "Открытие Банк Арена" завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. Примечательно, что команда Владимира Ивича дважды вела в счете по ходу игры - 2:0 и 3:2, но в итоге потерпела поражение. Этот проигрыш стал для "быков" уже третьим в нынешнем сезоне, когда они лидировали с преимуществом в два гола.

Наибольшие вопросы во время игры вызвали два решения арбитра Владислава Безбородова. В первом случае он назначил пенальти за фол против нападающего "Спартака" Александра Соболева, который реализовал сам пострадавший. Позднее он закрыл глаза на контакт с полузащитником "Краснодара" Эдуардом Сперцяном в штрафной площади хозяев.

По итогам 24 туров "Спартак" единолично обосновался на третьей строчке в таблице чемпионата России. На счету команды Гильермо Абаскаля 48 очков и минимальное отставание от идущего вторым "Ростова". "Краснодар" с 38 очками остался на седьмой позиции в РПЛ. Центральным матчем следующего тура станет встреча в Москве между "Спартаком" и "Ростовом".


Краснодар Спартак Ахметов Безбородов
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