- Претензии Александра неуместны, звание легенды клуба надо заслужить. А Кокорин не может быть легендой ни одного клуба, потому что он закопал свою карьеру собственными руками. Сейчас уже нет смысла жалеть об этом, потому что его время прошло. Если бы он приложил трудолюбие к своему таланту, то его бы называли легендой и в "Зените", и в "Динамо". Но он решил по-другому распорядиться своим талантом. Это его право.
Напомним, бывший форвард "Динамо" Александр Кокорин не попал в список 100 легенд клуба из Москвы.
32-летний российский центральный нападающий является воспитанником академии московского "Динамо". Форвард принял участие в 203 матчах за "бело-голубых" во всех соревнованиях. В его послужном списке 50 забитых мячей и 26 голевых ассистов. В составе москвичей Кокорин становился бронзовым призером чемпионата России в 2008 году. Также в России Александр выступал за "Зенит", "Анжи", "Сочи" и "Спартак". В нынешнем сезоне Кокорин защищает цвета кипрского "Ариса", находясь в аренде. Права на бывшего футболиста российской национальной сборной принадлежат "Фиорентине".
Источник: "РБ Спорт"
Петржела: Кокорин не может быть легендой ни одного клуба. Он закопал свою карьеру собственными руками
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела отреагировал на слова форварда "Ариса" Александра Кокорина про его отсутствие в списке легенд московского "Динамо".
Фото: "СЭ"