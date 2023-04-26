Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем
21:30
БрайтонНе начат
П1 6.35X 4.45П2 1.55
Вест Хэм
21:45
ЛиверпульНе начат
П1 4X 3.95П2 1.9
Челси
21:45
БрентфордНе начат
П1 1.76X 3.85П2 4.95
Манчестер Сити
22:00
АрсеналНе начат
П1 1.56X 4.55П2 5.75

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетико
20:30
МальоркаНе начат
П1 1.4X 4.4П2 10.8
Хетафе
20:30
АльмерияНе начат
П1 1.85X 3.45П2 5
Сельта
23:00
ЭльчеНе начат
П1 1.34X 5.25П2 11
Райо Вальекано
23:00
БарселонаНе начат
П1 5.05X 3.8П2 1.76

Кубок Италии

Новости
Интер
22:00
ЮвентусНе начат
П1 2.08X 3.3П2 4.1
 Реклама betboom Бонус до 7000Р
новым клиентам

Петржела: Кокорин не может быть легендой ни одного клуба. Он закопал свою карьеру собственными руками

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела отреагировал на слова форварда "Ариса" Александра Кокорина про его отсутствие в списке легенд московского "Динамо".
Фото: "СЭ"
- Претензии Александра неуместны, звание легенды клуба надо заслужить. А Кокорин не может быть легендой ни одного клуба, потому что он закопал свою карьеру собственными руками. Сейчас уже нет смысла жалеть об этом, потому что его время прошло. Если бы он приложил трудолюбие к своему таланту, то его бы называли легендой и в "Зените", и в "Динамо". Но он решил по-другому распорядиться своим талантом. Это его право.

Напомним, бывший форвард "Динамо" Александр Кокорин не попал в список 100 легенд клуба из Москвы.

32-летний российский центральный нападающий является воспитанником академии московского "Динамо". Форвард принял участие в 203 матчах за "бело-голубых" во всех соревнованиях. В его послужном списке 50 забитых мячей и 26 голевых ассистов. В составе москвичей Кокорин становился бронзовым призером чемпионата России в 2008 году. Также в России Александр выступал за "Зенит", "Анжи", "Сочи" и "Спартак". В нынешнем сезоне Кокорин защищает цвета кипрского "Ариса", находясь в аренде. Права на бывшего футболиста российской национальной сборной принадлежат "Фиорентине".

Источник: "РБ Спорт"


Петржела Кокорин Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
warning symbol Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Барриос: буду счастлив провести в "Зените" еще какое-то время. Сколько именно - загадывать не буду
Генич: не сомневаюсь, что Вера и Мансилья окажутся в "Зените"
Сергей Иванов рассудит "Крылья Советов" – "Зенит" и другие назначения на матчи 25-го тура РПЛ
Кирилл Левников - главный судья матча 25 тура РПЛ "Спартак" – "Ростов" 5
Хавбек "Локомотива" Щетинин: в следующем сезоне будем бороться только за чемпионство
Атакующий хавбек "Расинга" Рохас попал в сферу интересов "Спартака"
Комличенко: согласен с Карпиным, что место "Ростова" в призерах - чудо. Нам везет 2
Хубулов: "Химки" постараются набрать максимальное количество очков в матчах против "Локомотива", "Динамо" и "Спартака"
Наставник 2DROTS Кузнецов: если станем проситься пустить в РПЛ просто так, то нас всерьез воспринимать никто не будет 1
Комличенко: морально тяжелее под конец сезона становится
Денис Бояринцев: очные поединки между "Ростовом", "Спартаком" и ЦСКА станут ключевыми в борьбе за медали эксклюзив
Главный тренер 2Drots Кузнецов: сказал Федотову, что если мы еще 5 раз сыграем, ЦСКА 4 раза выиграет
ЦСКА - в списке претендентов на бразильского защитника "Вольфсбурга" Отавио 1
Артета: когда Зинченко и Жезус перешли к нам, уже через 2 или 3 недели сказали, что "Арсенал" может выиграть АПЛ 1
Петржела: Кокорин не может быть легендой ни одного клуба. Он закопал свою карьеру собственными руками