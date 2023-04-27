- Я буду играть до тех пор, пока хорошо себя чувствую. Контракт у меня по схеме "1+1" — если я буду чувствовать, что смогу помочь команде, то буду играть до конца. Завершить карьеру в "Сочи"? Посмотрим — бог знает! – приводит слова Нобоа Sport24.
Эквадорский хавбек Кристиан Нобоа в начале апреля отпраздновал свое 38-летние. В этом сезоне футболист, защищая цвета "Сочи", сумел 11 раз поразить ворота своих соперников в 22 поединках. Также к своим голам Нобоа приплюсовал 2 голевых паса. Этой зимой южане продлили контракт с Кристианом до конца июня 2024 года. Отметим, что Нобоа является игроком "Сочи" с 2019 года. Всего за команду эквадорец провел 97 игр. В них он набрал 37+22 по системе гол плюс пас. В этом сезоне "барсы" после 24 туров национального первенства располагаются на 9-й позиции, имея в своем активе 31 очко. На этих выходных "Сочи" на своем домашнем поле сыграет с "Торпедо" из Москвы.
Нобоа: буду играть до тех пор, пока хорошо себя чувствую
Эквадорский футболист "Сочи" Кристиан Нобоа рассказал о том, сколько еще планирует играть.
Фото: "Чемпионат"