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Форвард "Факела" Гонгадзе – о будущем: сейчас цель оставить клуб в РПЛ. Дальше загадывать не могу

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Российский футболист "Факела" Георгий Гонгадзе высказался по поводу своего будущего в воронежском клубе.
Фото: Sport24
- У меня была цель достичь элиты нашего футбола, попасть в РПЛ. Я благодарен "Факелу" за то, что сделали мне предложение. Стараюсь и отрабатываю свой контракт. Следующая цель? Сейчас у меня цель оставить "Факел" в РПЛ. Дальше загадывать не могу, - приводит комментарий Гонгадзе "СЭ".

Центрфорвард Георгий Гонгадзе пополнил состав "Факела" летом 2022 года. Футболист сумел отправить в ворота своих соперников 9 голов в 27 играх в футболке воронежского клуба. Также в активе Георгия 2 голевых паса. В минувшем туре Гонгадзе отлично проявил себя в поединке 25-го тура национального первенства, отправив в ворота столичного "Динамо" два мяча (2:0). Контракт россиянина с воронежцами рассчитан до конца июня 2024 года. "Факел" на данный момент располагается на 14-й строчке (зона переходных матчей). Отставание от "Крыльев Советов", идущих на 12-й позиции, составляет 4 очка. В следующем туре "Факел" сыграет с "Ростовом" Валерия Карпина. Этот матч может повлиять на чемпионские расклады в РПЛ.


Факел Гонгадзе
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