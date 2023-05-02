– Как в ЮАР люди реагируют на ситуацию в России? Полагаю, люди испытывают смешанные чувства. Все знают, что Россия не будет делать ничего плохого по отношению к тебе, если только ты сам не сделал что-то неправильно. И Россия всегда уделяла большое внимание вопросу освобождения других наций.
Люди в ЮАР знают, что Россия – это друг. У ЮАР и России отличные отношения. Когда мои южноафриканские друзья по соцсетям увидели, что я лечу в Россию, они начали писать мне: "Ты должен вернуться обратно в ЮАР с Путиным", – приводит слова Сибайи "Татар-информ".
45-летний Сибайя защищал цвета казанского "Рубина" на протяжении семи сезонов. Южноафриканец перешел в татарстанский клуб в 2003 году из норвежского "Русенборга". В 2010 году покинул Россию. Его последней командой стала "Морока Свэллоуз" из ЮАР, где он завершил карьеру в 2013 году. В общей сложности за "Рубин" он провел 166 матчей и забил три гола. Кроме того, за его плечами 62 игры в составе национальной сборной Южной Африки.
По итогам прошлого сезона казанцы вылетели из Российской Премьер-Лиги, однако близки к возвращению в элитный дивизион. За пять туров до конца "Рубин" занимает вторую строчку в таблице Первой лиги и опережает идущую третьей "Аланию" на 5 очков.
Экс-футболист "Рубина" Сибайя: Россия не будет делать ничего плохого, если только ты сам не сделал что-то неправильно
Экс-полузащитник "Рубина" Макбет Сибайя рассказал об отношении людей в ЮАР к России на фоне ситуации на Украине.
Фото: Globall Look Press