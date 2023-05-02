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Агент Сафонов: Пиняев не заиграет в АПЛ, Германии и Италии. У него нет стабильности и периодически выскакивают травмы

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Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что 18-летний нападающий "Локомотива" Сергей Пиняев вряд ли сможет заиграть в АПЛ, Бундеслиге или Серии А.
Фото: ФК "Локомотив"
– Сможет ли Сергей Пиняев заиграть на топ-уровне. Подразумеваю под топ-уровнем чемпионаты Англии, Германии, Испании. Думаю, что там Пиняев не заиграет. Дай бог, чтобы перерос "Локомотив", но пока у него нет стабильности и периодически выскакивают травмы. В той же Англии совсем другой уровень физической готовности, скорости и принятия решений, – приводит слова Сафонова "Матч ТВ".

Зимой 18-летний уроженец Саратова перебрался из самарских "Крыльев Советов" в московский "Локомотив". В общей сложности за обе команды в нынешнем сезоне Пиняев провел 33 матча, забил в них 9 мячей и раздал 6 голевых пасов.

В шести играх за "Локомотив" он отметился единственным голом, который стал победным в выездной встрече с грозненским "Ахматом" (1:0). Примечательно, что весь второй тайм в том матче "железнодорожники" провели вдевятером, но сумели удержать добытое преимущество. В недавней игре против ЦСКА Пиняев получил повреждение и покинул поле в середине первого тайма. Последнюю игру с "Химками" талантливый форвард пропускал.


Локомотив Пиняев
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