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Спортдиректор "Ростова" Рыскин – о замене судьи: не знаю, с чем это связано

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Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин высказался по поводу замены арбитра на поединок 26-го тура РПЛ против "Факела".
Фото: NurPhoto / Gettyimages.ru
- Я только от вас узнал о замене судьи. Не знаю, с чем это связано. Слухи о связях Мешкова с Сухиной? Первый раз об этом слышу, - приводит комментарий Рыскина "Матч ТВ".

Сегодня РФС сообщил о том, что вместо Виталия Мешкова игру "Ростова" и "Факела" будет судить Евгений Кукуляк. Отметим, что дончане и воронежцы решают разные турнирные задачи. Команда Валерия Карпина борется за серебро, находясь на 2-й позиции и опережая "Спартак" на 1 балл. "Факел" же пытается сохранить прописку в национальном первенстве. На данный момент воронежский коллектив располагается 14-й строчке, опережая "Химки", идущие на 15 месте, на 4 балла. Отметим, что исход поединка между "Ростовом" и "Факелом" интересен лидирующему "Зениту", который может досрочно стать чемпионом.


Кукуляк Мешков Ростов Факел
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