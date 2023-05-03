- Я посмотрел игру с "Зенитом" и обсудил с руководством "Крыльев" вопросы по российскому паспорту для игрока и продление его контракта. Мы хорошо поговорили. Ещё не согласовали условия, поскольку сейчас клуб сконцентрирован на завершении сезона и сохранении места в РПЛ, но договорились продолжить переговоры, - приводит комментарий агента Metaratings.ru.
Бразильский полузащитник Фернандо Костанца пополнил состав "Крыльев Советов" из Самары в январе 2022 года. В футболке волжан бразилец провел 26 игр. В них он сумел забить 4 гола. Также к забитым мячам Фернандо приплюсовал 1 ассист. В этом сезоне игрок сыграл в 17 поединках, в которых набрать 3+1 по системе гол плюс пас. Контракт Костанцы с самарским коллективом рассчитан до конца июня 2025 года. В ноябре Фернандо отпразднует свое 25-летие. "Крылья Советов" после 25 туров российского чемпионата располагаются на 12-й строчке. Отрыв от "Пари НН" составляет 3 балла. В следующем туре дружина Игоря Осинькина встретится с "Краснодаром". Игра пройдет на домашней арене "быков". Ранее российские паспорта получили зенитовцы Малком и Клаудиньо.
Агент игрока "Крыльев Советов" Костанцы: обсудили с руководством вопросы по российскому паспорту и продление контракта
Агент бразильского футболиста "Крыльев Советов" Фернандо Костанцы Тайанан Велкер рассказал о переговорах с клубом по поводу российского гражданства и пролонгации соглашения.
Фото: ПФК "Крылья Советов"