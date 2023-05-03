- С точки зрения развития спорта интереснее, когда постоянно меняется чемпион, как в той же НХЛ, где действующий обладатель Кубка Стэнли "Колорадо" вылетает в первом раунде. У них это так построено. И, возможно, в какой-то степени с точки зрения развития вида спорта могут быть проблемы. Но это 100% должно беспокоить не "Зенит", - приводит мнение Мутко "Матч ТВ".
"Зенит" из Санкт-Петербурга может досрочно завоевать очередной чемпионский трофей. Для этого дружине Сергея Семака необходимо обыграть столичный "Спартак". При этом главный преследовать петербуржцев "Ростова" должен потерять очки в поединке с "Факелом" Вадима Евсеева. Сейчас команда из Санкт-Петербурга имеет 11-очкое преимущество перед дончанами. Также петербуржцы опережают "Спартак", замыкающий лидирующую тройку, на 12 турнирных баллов. В случае удачного исхода, "Зенит" завоюет уже 5-е чемпионство подряд. Невский коллектив не отдает никому чемпионский титул с сезона 2018/2019. Также за этот отрезок "Зенит" выиграл Кубок России и три Суперкубка России.
Мутко: с точки зрения развития спорта интереснее, когда постоянно меняется чемпион, но это не должно беспокоить "Зенит"
Бывший президент "Зенита" Виталий Мутко поделился своей точкой зрения на доминирование петербуржцев в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"