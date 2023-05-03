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Рыков - о формате Кубка России: когда ты играешь и не вылетаешь, значимость матчей низкая

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Экс-игрок "Динамо" и "Урала" Владимир Рыков поделился с Rusfootball.info мнением по поводу нынешнего формата Кубка России.
Фото: "Чемпионат"
- Пока нет еврокубков, чем больше игр будет у команд, тем лучше. Но когда ты играешь и не вылетаешь, значимость матчей низкая. Хотелось, чтобы в наши регионы, где играют команды из Первой и Второй лиги, приезжали гранды. Мы же играем для зрителей и популяризации футбола.

Анар Ибрагимов, Rusfootball.info


Кубок России Рыков ЦСКА Урал Краснодар Динамо
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