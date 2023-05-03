Рыков - о формате Кубка России: когда ты играешь и не вылетаешь, значимость матчей низкая

Rusfootball.info мнением по поводу нынешнего формата Кубка России. Экс-игрок " Динамо " и "Урала" Владимир Рыков поделился смнением по поводу нынешнего формата Кубка России.

Фото: "Чемпионат"

- Пока нет еврокубков, чем больше игр будет у команд, тем лучше. Но когда ты играешь и не вылетаешь, значимость матчей низкая. Хотелось, чтобы в наши регионы, где играют команды из Первой и Второй лиги, приезжали гранды. Мы же играем для зрителей и популяризации футбола.



Анар Ибрагимов, Rusfootball.info