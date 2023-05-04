– Думаю, лучшим бомбардиром станет, безусловно, Малком. Он неплохо играет в последних матчах. Тем более, когда он забивает по три–четыре мяча, отрыв в бомбардирской гонке становится большим. "Зенит" на кураже, до чемпионства осталось немного, а Промес сейчас то играет, то нет. Психологическое состояние Малкома стабильнее, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ.
Кто сейчас сильнее – Промес или Малком? Однозначно Малком. Тут двух мнений быть не может. Промес – тоже сильный футболист, но в нашем чемпионате Малком может очень многое. На данный момент бразилец в хорошем настроении, в игровом тонусе, – приводит слова Семшова "РБ Спорт".
За пять туров до конца сезона атакующий полузащитник "Зенита" Малком с 22 голами возглавляет гонку лучших бомбардиров текущего розыгрыша чемпионата России. Его прямым конкурентом является нидерландский форвард "Спартака" Квинси Промес, который отстает от 26-летнего натурализованного бразильца на 5 забитых мячей.
В преддверии очной встречи в рамках 26-го тура РПЛ санкт-петербургский "Зенит" опережает московский "Спартак" на 12 очков. Принципиальный матч состоится в ближайшее воскресенье, 7 мая, в Северной столице на "Газпром Арене" и может стать чемпионским для хозяев. Команда Сергея Семака обеспечит себе пятый кряду титул РПЛ в том случае, если обыграет красно-белых, а "Ростов" днем ранее потеряет очки в домашней встрече с воронежским "Факелом".
Семшов: Малком однозначно сильнее Промеса. Его психологическое состояние стабильнее, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ
Экс-полузащитник "Торпедо" Игорь Семшов поделился мнением о том, кто выиграет гонку бомбардиров чемпионата России.
Фото: ФК "Торпедо"