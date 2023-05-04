– У меня был небольшой перерыв и отдых. Но есть пара предложений, над которыми сейчас работаю. Думаю, скоро вернусь к работе.
Будет ли это российская команда? Могу появиться где угодно, – приводит слова Божовича Sport24.
54-летний черногорский специалист большую часть тренерской карьеры проработал в России. В разное время Божович возглавлял пермский "Амкар", самарские "Крылья Советов", "Ростов", столичные "Локомотив", "Динамо" и ФК "Москва". Последним местом работы балканского тренера был тульский "Арсенал", откуда он был уволен по окончании сезона-2021/22. Двухлетний контракт был расторгнут досрочно после того, как клуб из Тулы финишировал на нижней строчке в высшем дивизионе чемпионата России.
Божович: есть пара предложений, над которыми сейчас работаю. Думаю, скоро вернусь к работе, могу появиться где угодно
Экс-главный тренер "Локомотива" и тульского "Арсенала" Миодраг Божович признался, что в ближайшее время намерен возобновить тренерскую карьеру.
Фото: ФК "Арсенал Тула"