- Бешикташ» не связывался с нами. Это фейк. Такой трансфер маловероятен. Хотя в целом многие клубы интересуются игроком, - приводит комментарий агента Sport24.
Недавно в турецких СМИ снова появились сведения о том, что турецкий "Бешикташ" хотел бы видеть в своей команде колумбийского опорного хавбека Вильмара Барриоса. Напомним, что зимой "Бешикташ" также пытался приобрести игрока у "Зенита", но получил отказ. Колумбиец – один из ключевых игроков невского клуба. Игрок вместе с Михаилом Кержаковым и Далером Кузяевым является главным старожилом петербуржской команды. В этом сезоне Вильмар провел 26 игр в футболке коллектива с берегов Невы. В них опорнику удалось забить 1 гол и приплюсовать еще 2 ассиста. В октябре Барриосу, чей контракт с "Зенитом" рассчитан до лета 2027 года, исполнится 30 лет.
Агент: Барриос перейдет в "Бешикташ"? Такой трансфер маловероятен
Агент колумбийского опорного хавбека "Зенита" Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо отреагировал на информацию о том, что "Бешикташ" хочет приобрести игрока.
Фото: ФК "Зенит"