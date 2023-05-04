Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
0 - 0 0 0
Манчестер Юнайтед2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
2 - 1 2 1
МальоркаЗавершен
Севилья
3 - 2 3 2
ЭспаньолЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
2 - 0 2 0
Болонья2 тайм
Удинезе
1 - 1 1 1
Наполи2 тайм

Агент: Барриос перейдет в "Бешикташ"? Такой трансфер маловероятен

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент колумбийского опорного хавбека "Зенита" Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо отреагировал на информацию о том, что "Бешикташ" хочет приобрести игрока.
Фото: ФК "Зенит"
- Бешикташ» не связывался с нами. Это фейк. Такой трансфер маловероятен. Хотя в целом многие клубы интересуются игроком, - приводит комментарий агента Sport24.

Недавно в турецких СМИ снова появились сведения о том, что турецкий "Бешикташ" хотел бы видеть в своей команде колумбийского опорного хавбека Вильмара Барриоса. Напомним, что зимой "Бешикташ" также пытался приобрести игрока у "Зенита", но получил отказ. Колумбиец – один из ключевых игроков невского клуба. Игрок вместе с Михаилом Кержаковым и Далером Кузяевым является главным старожилом петербуржской команды. В этом сезоне Вильмар провел 26 игр в футболке коллектива с берегов Невы. В них опорнику удалось забить 1 гол и приплюсовать еще 2 ассиста. В октябре Барриосу, чей контракт с "Зенитом" рассчитан до лета 2027 года, исполнится 30 лет.


Барриос Зенит Бешикташ
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
warning symbol Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Капелло: Головин вполне готов к переходу в топ-клуб
"Бавария" откажется от трансфера Осимхена из-за его высокой цены
Аршавин: "Зенит" должен побеждать "Спартак" со счетом 3:1 1
"Жирона" обыграла "Мальорку", одержав третью победу подряд в Ла Лиге
"Севилья" вырвала победу у "Эспаньола" благодаря голу на 88-й минуте
"Краснодар" обратился в ЭСК РФС по итогам матча со "Спартаком" 1
Веретенников: не поздравлю Малкома с рекордом. Я его даже не знаю 3
Хиддинк: Семак способен повторить мой результат со сборной России 1
Reuters: "Аль-Хиляль" направил Месси официальное предложение
Александр Соболев - лучший игрок "Спартака" в апреле 1
Агент: Барриос перейдет в "Бешикташ"? Такой трансфер маловероятен
"СЭ": глава департамента судейства Каманцев провел встречу с "Ростовом" 4
Камано: хочу выиграть титул перед уходом из "Локомотива"
Хавбек "Ростова" Тугарев: нужно изо всех сил стараться конкурировать с "Зенитом"
Агент: Мантуан очень хочет остаться в "Зените"