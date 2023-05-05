Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетик
23:00
БетисНе начат
Райо Вальекано
23:00
ВальядолидНе начат

Непомнящий: Вендел - сильнейший из бразильцев "Зенита"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Известный тренер Валерий Непомнящий заявил, что полузащитник Вендел - сильнейший из бразильских легионеров "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
- Наверное, сейчас сильнейший из зенитовских бразильцев — это Вендел. Иногда он действительно выделяется на фоне остальных, хотя стоит признать, что все бразильцы "Зенита" — качественные футболисты. Просто Вендел, в отличие от других, обладает одинаково хорошими оборонительными и атакующими качествами. У него огромный потенциал и большое будущее. Думаю, Вендел не затеряется в европейском топ-клубе.

Вендел выступает на позиции центрального полузащитника. По информации СМИ, прошлым летом в приобретении бразильца были заинтересованы некоторые клубы АПЛ, однако футболист принял решение продлить контракт с "Зенитом", который теперь действует до 2027 года. "Зенит" - второй клуб в европейской карьере Вендела. Петербуржцы покупали полузащитника у лиссабонского "Спортинга" в 2020 году за сумму около 20 миллионов евро. По последней информации СМИ, Вендел может перейти в "Бешикташ", если турецкий клуб согласует сделку по сотрудничеству с "Газпромом".

Источник: "РБ Спорт"


Непомнящий Вендел Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Президент "Торпедо" - о Дзюбе: любому президенту нужен игрок, который в шести матчах делает 6+3
Титов: надеюсь, что чемпионства "Зенита" после матча со "Спартаком" не случится 1
Романцев - о матче "Зенит" - "Спартак": может, случится что-то приятное для обычного болельщика. Не в обиду сказано 5
Божович - о лучшем тренере России: сначала Карпин, а потом уже все остальные
Петрушин: Кержаков в "Динамо"? Думаю, там предпочтут назначить иностранца
Кержаков: стыдно, что называл Спаллетти двуличным. Приношу извинения 2
Бояринцев: самым сложным соперником в чемпионате России для меня всегда был Юрий Жирков
Отец Еременко: Роме комфортно оставаться в Финляндии. Этот год точно здесь, а дальше будем смотреть 1
Спаллетти - о чемпионстве "Наполи": счастье - вещь мимолетная
Каманцев - о встрече с "Ростовом": провели им лекцию. Надеюсь, поможет игрокам лучше понимать решения арбитров на поле
Капелло: Кварацхелия сыграл очень важную роль в чемпионстве "Наполи" 1
Непомнящий: Вендел - сильнейший из бразильцев "Зенита" 2
Байдачный: Газзаев или Сёмин могли бы возглавить "Динамо". Команда играла бы очень интересно 1
Бояринцев: Джикия может держать команду на голосе, постоянно мотивировать партнеров. Он потеря для "Спартака" 2
В Неаполе во время празднования чемпионства "Наполи" был застрелен 26-летний мужчина