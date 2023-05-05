- Наверное, сейчас сильнейший из зенитовских бразильцев — это Вендел. Иногда он действительно выделяется на фоне остальных, хотя стоит признать, что все бразильцы "Зенита" — качественные футболисты. Просто Вендел, в отличие от других, обладает одинаково хорошими оборонительными и атакующими качествами. У него огромный потенциал и большое будущее. Думаю, Вендел не затеряется в европейском топ-клубе.
Вендел выступает на позиции центрального полузащитника. По информации СМИ, прошлым летом в приобретении бразильца были заинтересованы некоторые клубы АПЛ, однако футболист принял решение продлить контракт с "Зенитом", который теперь действует до 2027 года. "Зенит" - второй клуб в европейской карьере Вендела. Петербуржцы покупали полузащитника у лиссабонского "Спортинга" в 2020 году за сумму около 20 миллионов евро. По последней информации СМИ, Вендел может перейти в "Бешикташ", если турецкий клуб согласует сделку по сотрудничеству с "Газпромом".
Источник: "РБ Спорт"
Непомнящий: Вендел - сильнейший из бразильцев "Зенита"
Известный тренер Валерий Непомнящий заявил, что полузащитник Вендел - сильнейший из бразильских легионеров "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"