– Будет шанс вернуться в "Спартак" – вернусь. Будет предложение, значит, будем смотреть на условия. Конечно, планирую в будущем тренировать. Но на любое предложение я бросаться не буду. У меня были варианты, которые мне были просто не интересны, – признался Аленичев в интервью "СЭ".
Дмитрий Аленичев возглавлял "Спартак" с 2015 по 2016 годы. После его ухода с поста главного тренера Массимо Каррера привел красно-белых к первому за долгое время чемпионскому титулу. После "Спартака" 50-летний специалист принял красноярский "Енисей", откуда был уволен по окончании сезона-2018/19. С тех пор Аленичев не трудоустроен.
7 мая в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" состоится центральный матч предстоящего тура Российской Премьер-лиги между "Зенитом" и "Спартаком". По его итогам хозяева могут досрочно гарантировать себе пятый подряд чемпионский титул за четыре тура до конца сезона. В настоящее время "Зенит" возглавляет таблицу РПЛ, опережая "Ростов" на 11 очков и "Спартак" на 12 баллов. ЦСКА, идущий на четвертом месте, находится на минимальной дистанции от тройки лидеров.
Аленичев: будет шанс вернуться в "Спартак" – вернусь. Но на любое предложение я бросаться не буду
Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев ответил на вопрос о возможном возвращении в московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"