Команда Славиши Йокановича добилась победы с минимальным счетом 1:0 благодаря голу нападающего Федора Смолова с пенальти на 96-й минуте. По окончании встречи одноклубники Лаксальт и Шунин вступили в жаркую перепалку. Их удалось успокоить лишь после вмешательства партнеров по команде Даниила Фомина и Сабы Сазонова, которые предотвратили потасовку.
– Мы говорили о футболе. После игры у всех горячая кровь! У каждого была своя интерпретация. Да, мы сказали друг другу пару нехороших слов, но все нормально – это футбол. Никаких конфликтов между нами нет, – цитирует Лаксальта "Чемпионат".
Лаксальт – об инциденте с Шуниным: после игры у всех горячая кровь! Мы сказали друг другу пару нехороших слов
Защитник "Динамо" Диего Лаксальт поделился подробностями инцидента с вратарем бело-голубых Антоном Шуниным после финального свистка выездного матча 26-го тура РПЛ с "Химками" (1:0).
Фото: "Матч ТВ"