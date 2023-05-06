- Хочу поздравить болельщиков с победой - это, наверное, самый многочисленный выезд. "Факел" был, есть и будет ради болельщиков. Это команда, которая движется вперед исключительно благодаря болельщикам. Стало ли легче дышать после двух подряд выездных побед? Нет, но мы движемся вперед. Еще есть игры, мы находимся в зоне риска. Мы будем биться до конца - никто этого не отменял. Один, максимум два выходных, которые тренер решит дать, и потом снова в бой, - передает слова Асхабадзе ТАСС.
Матч 26 тура Российской премьер-лиги "Ростов" - "Факел" завершился победой клуба из Воронежа со счетом 2:0, забитыми голами отметились полузащитник Роман Акбашев на 46 минуте и нападающий Хызыр Аппаев на 74 минуте. Эта победа позволила "Факелу" набрать 24 очка и на 7 очков оторваться от зоны прямого вылета. При этом воронежцы опередили на 2 очка имеющий игру в запасе "Пари Нижний Новгород" и отстают на 1 очко от находящихся вне зоны стыковых матчей самарских "Крыльев Советов", также сыгравших на 1 матч меньше.
Асхабадзе - о турнирной ситуации "Факела": мы будем биться до конца, никто этого не отменял
Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе прокомментировал выездную победу своей команды над "Ростовом" в матче 26 тура РПЛ (2:0).
Фото: ФК "Факел"