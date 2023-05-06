- Зенит теперь может стать чемпионом в этом туре? Это уже их проблемы. "Факел" решает свои вопросы, "Зенит" - свои, - передает слова Котова "СЭ".
Матч 26 тура Российской премьер-лиги "Ростов" - "Факел" завершился победой гостей со счетом 2:0. Этот результат дает возможность петербургскому "Зениту" стать чемпионом России уже в своем матче 26 тура, в котором сине-бело-голубые принимают на своем поле московский "Спартак".
Спортдиректор "Факела" - о помощи "Зениту" с чемпионским матчем: "Факел" решает свои вопросы, "Зенит" - свои
Спортивный директор "Факела" Кирилл Котов ответил на вопрос о том, что его клуб сделал матч "Зенит" - "Спартак" потенциально чемпионским.
Фото: ФК "Ростов"