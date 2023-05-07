По сведениям СМИ, испанская "Севилья" заинтересована в услугах россиянина Александра Коваленко, играющего на позиции центрального хавбека. Сообщается, что скауты следят за игроком на протяжении всего сезона. При этом источник уточняет, что переход россиянина в испанский коллектив практически исключен летом. Но Коваленко все равно может сменить команду. Борьбу за хавбека ведут "Зенит" и два столичных клуба – "Динамо" и "Локомотив".
Александр Коваленко в этом сезоне провел 30 игр в футболке "Крыльев Советов". В них он сумел забить 2 гола и оформить 3 голевых паса. Правами на футболиста владеет "Сочи", который подписал Александра минувшим летом. В августе Коваленко исполнится 20 лет.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Севилья" интересуется Александром Коваленко. Борьбу за игрока ведут "Зенит", "Динамо" и "Локомотив"
Российский футболист "Сочи" Александр Коваленко, играющий в аренде в Крыльях Советов, может сменить клуб летом.
Фото: "Чемпионат"