- По красной карточке Дуарте вопросов быть не может. Тут и скорость, и прямая нога, и, главное, фаза полета. Он попал Малкому выше голеностопа. Тем более Малком находился спиной к Дуарте. Так что всё правильно, Дуарте виноват сам, - цитирует Федотова "Чемпионат".
Встреча петербургского "Зенита" и московского "Спартака" в рамках 26 тура Российской премьер-лиги завершилась победой сине-бело-голубых (3:2), которая сделал их чемпионами текущего сезона. На 75 минуте при счете 2:1 в пользу хозяев поля после грубой игры против атакующего полузащитника петербуржцев Малкома был удален с поля центральный защитник красно-белых Алексис Дуарте. Первоначально главный рефери Павел Кукуян предъявил нарушителю желтую карточку, но после подсказа со стороны ВАР Сергея Иванова и личного видеопросмотра сменил ее на прямую красную.
Федотов: по красной карточке Дуарте в матче "Зенит" - "Спартак" вопросов быть не может, он виноват сам
Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил ситуацию с удалением защитника "Спартака" Алексиса Дуарте в гостевом матче 26 тура РПЛ против "Зенита" (2:3).
Фото: МатчТВ