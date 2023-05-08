"Договорились о выкупе. Все утрясли. Юристы сейчас занимаются бумагами. Работают между клубами. Сумма выкупа 1 миллион евро? Плюс-минус", - цитирует Андреева "СЭ".
Аргентинский вингер Брайан Мансилья, права на которого принадлежат "Расингу", текущий сезон проводит в "Оренбурге". Аренда 26-летнего футболиста рассчитана до конца сезона. Согласно информации Transfermarkt оренбуржцы имеют право выкупа футболиста за 1,2 миллиона евро. Мансилья забил 4 мяча и отдал 7 голевых передач в 22 матчах за российский клуб.
Спортивный директор "Оренбурга": договорились с "Расингом" о выкупе Мансильи. Юристы сейчас занимаются бумагами
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал, что клубу удалось договориться с "Расингом" о выкупе прав на форварда Брайана Мансилью.
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