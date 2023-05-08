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Рианчо: "Зенит" заслуженно стал чемпионом. "Спартак" тоже скоро станет - верю, в следующем году способен побороться

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Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал итоги чемпионской гонки текущего сезона.
Фото: ФК "Спартак"
- "Зенит" заслуженно стал чемпионом, значит, в этом сезоне они были сильнее остальных. Думаю, что скоро "Спартак" тоже станет чемпионом. Это большая команда, которая всегда бьется за трофеи. Верю, "Спартак" способен побороться с "Зенитом" в следующем году и стать первым. Почему нет? - передает слова Рианчо Legalbet.

"Зенит" из Санкт-Петербурга стал победителем текущего розыгрыша Российской премьер-лиги, набрав 64 очка в 26 матчах и оторвавшись от ближайшего конкурента ЦСКА на 13 очков за 4 тура до финиша национального первенства. Свое пятое подряд чемпионство сине-бело-голубые оформили победой в домашнем матче 26 тура РПЛ со "Спартаком" (3:2). Красно-белые занимают четвертую строчку турнирной таблицы, уступая "Зениту" 15 очков, ЦСКА 2 очка и "Ростову" 1 очко.


Спартак Зенит Рианчо
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