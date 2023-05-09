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Рианчо: ЦСКА займет второе место в РПЛ

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Экс-наставник "Спартака" Рауль Рианчо дал прогноз на то, кто займет второе место в РПЛ в этом сезоне.
Фото: Sport24
- Тенденция последних пяти матчей показывает, что ЦСКА набрал отличный ход. Думаю, они станут серебряными призерами РПЛ, - приводит комментарий Рианчо "РБ Спорт".

После победы в 26 туре российского чемпионата над "Оренбургом" (2:1) ЦСКА поднялся на 2-ю позицию, опередив "Ростов" и "Спартак". Дончане и москвичи свои поединки проиграли. Дружина Гильермо Абаскаля уступила "Зенита" (2:3), а южане на своей домашней арене пропустили два безответных мяча от "Факела" из Воронежа. В текущем розыгрыше РПЛ осталось провести 4 тура. ЦСКА опережает "Ростов" на 1 балл. Армейцам осталось сыграть с "Торпедо", "Спартаком", "Краснодаром" и "Ростовом".


Рианчо ЦСКА Спартак Ростов
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