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Иван Игнатьев: мои представители требуют у "Хапоэля" слишком большую зарплату? Мы до этой стадии даже не доходили

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Российский футболист "Локомотива" Иван Игнатьев высказался по поводу переговоров с израильским "Хапоэлем".
Фото: "Чемпионат"
- Не знаю, откуда издания берут такую информацию. Мы до этой стадии даже не доходили, честно говоря. Про зарплату речи не было, - приводит комментарий Игнатьева "РБ Спорт".

Ранее стало известно, что 24-летний российский центрфорвард Иван Игнатьев летом перестанет быть игроком "Локомотива". Клуб принял решение не продолжать сотрудничество с игроком. В этом сезоне Иван провел за железнодорожников 24 игры. В них он сумел 5 раз поразить ворота своих соперников. Также к своим мячам он приплюсовал 2 голевых паса. Игрок тратит на гол в среднем 189 минут игрового времени. Недавно в различных СМИ появились сведения о том, что в услугах Игнатьева заинтересован "Хапоэль" из Израиля.


Игнатьев Ив Локомотив
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