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Юсупов: конкретных разговоров с "Сочи" о продлении контракта нет, пока на словах

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Российский футболист "Сочи" Артур Юсупов высказался по поводу своего будущего.
Фото: Sport24
- Да, у нас у многих заканчиваются контракты в этом году, пока ведутся переговоры. Конкретных разговоров [о продлении контракта] нет, пока на словах. Посмотрим, как будет, так будет, не загадываю. Думаю ли о завершении карьеры? Пока нет, предпосылок нет, - приводит слова Юсупова ТАСС.

Россиянин Артур Юсупов, играющий на позиции центрального хавбека, перебрался в "Сочи" летом 2020 года. Экс-игрок "Зенита" провел 84 игры. В них он сумел забить 19 голов и оформить 11 голевых пасов. В этом сезоне Артем сыграл в 27 встречах, в которых сумел дважды отличиться. Также в активе Юсупова 4 голевых паса. Контракт россиянина с "барсами" рассчитан до конца июня 2023 года. В сентябре Юсупову исполнится 34 года.

"Сочи" по итогам 26 туров российского чемпионата располагается на 10-й строчке. До конца национального первенства дружине Дмитрия Хохлова предстоит встретиться с "Ростовом", "Пари НН", "Зенитом" и "Уралом". Отметим, что по итогам предыдущего сезона "Сочи" занял 2-е место. Тогда у руля команды был Владимир Федотов.


Сочи Юсупов
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