- Я не разговаривал с клубом насчет российского гражданства. Я только первый год здесь. Нужно еще привыкнуть в стране, сыграть несколько лет. Но, наверное, если останусь, то подумаю над этой возможностью! – приводит комментарий Сиссако "СЭ".
Мусса Сиссако, играющий на позиции центрального защитника, пополнил состав "Сочи" в сентябре 2022 года. Малиец провел в футболке южного коллектива 13 встреч (485 минут игрового времени). За этот отрезок Мусса сумел отметиться 1 голом. Контракт игрока с "барсами" рассчитан до конца июня 2025 года. Примечательно, что Сиссако, который был в системе французского "ПСЖ", имеет в своем активе 4 поединка за сборную Мали. В ноябре Муссе исполнится 23 года. Ранее российские паспорта были выданы двум бразильцам из "Зенита" Клаудиньо и Малкому. Также ряд других легионеров высказывали желание получить российский паспорт. "Сочи" после 26 туров занимает 10-е место. В следующем туре южане сыграют с "Ростовом".
Малийский защитник "Сочи" Сиссако: если останусь в России, то подумаю над возможным гражданством
Малийский футболист "Сочи" Мусса Сиссако высказался по поводу возможного гражданства.
Фото: РИА Новости